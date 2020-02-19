Подорожчання цигарок відміняється: Зеленський ветував закон

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Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон № 1049 про торговельну націнку на тютюнові вироби, повідомляється на сайті парламенту.

Законопроект № 1049 про введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів Верховна Рада прийняла 4 жовтня.

Тоді ж в законопроект було внесено поправку, суть якої зводиться до встановлення торгової націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7% і 13% від максимальної роздрібної ціни.

У Укртютюн заявили, що поправка може привести до подорожчання пачки сигарет на суму близько 7 гривень.

Нагадуємо, що у грудні уряд підписав меморандум з представниками тютюнової галузі меморандум щодо адміністрування податків, оптової торгівлі і боротьби з контрафактом. Зокрема, в меморандумі йшлося про наміри обговорити зміни в методології адміністрування 5% податку з роздрібних продажів тютюнових виробів.