Гончарук стал главным в Украине по борьбе с кризисом

- 19 лют. 2020
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Правительство на заседании в среду создало Координационный центр по вопросам промышленности под руководством премьер-министра. Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Главной целью нового органа станет обеспечение роста промышленного производства, передает NNS.
"Правительство создаст новые рабочие места и обеспечит рост промышленного производства. Для этого мы создаем Координационный центр по вопросам промышленности, который будет работать под моим руководством. Цель правительства – усилить сотрудничество между представителями промышленности и органов государственной власти для решения насущных проблем отрасли и избежания кризисных ситуаций в промышленности", – написал Гончарук.
В состав координационного центра вошли представители Минфина, Мининфраструктуры, Минэкоэнерго, Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы и Госстата.
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