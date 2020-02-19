Найдешевшу горілку в Україні зафіксували на Житомирщині

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Як стало відомо NNS, у січні в Україні вартість однієї пляшки горілки об'ємом 0,5 л становила в середньому 92,06 грн. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

За даними Держстату, найдорожче продають горілку на Харківщині, найдешевше — на Житомирщині.

Так, у Харківській області у січні вартість 1 пляшки горілки в середньому становила 94,8 грн, у Житомирській області — 89,83 грн.

В Івано-Франківській області горілка в середньому коштує 94,4 грн за пляшку, на Волині — 94,1 грн.

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Купити горілку дешевше можна у Черкаській та Сумській областях — там 1 пляшка продукту обійдеться у 90,5 грн та 90,9 грн відповідно.

У Києві пляшка горілки об’ємом 0,5 л коштує 92,3 грн, на Київщині — 90,8 грн.

Нагадаємо, до ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні входять такі лікеро-горілчані компанії: «Баядера - Груп» (ТМ «Хлібний дар»), «Глобал Спірітс» (УДК) (ТМ «Хортиця»), «ЛВН Лімітед «(ТМ «Немірофф»), ЛГЗ «Прайм» (ТМ «Прайм», «Житник», «Малинівка») і ТОВ «Атлантіс» (ТМ «Грін Дей»).