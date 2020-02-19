Затверджено важливий показник для призначення пенсії

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Як стало відомо NNS, Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за грудень 2019 року. Саме ця цифра враховується для обчислення пенсії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Повідомляється, що цей показник затверджено відповідно до закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Згідно з повідомленням, середня зарплата грудні становила 10 583,10 грн.

За даними ПФУ, показник середньої заробітної плати в цілому за 2019 рік становив 9205,19 грн.

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Нагадаємо, у 2020 році для виходу на пенсію чоловікам у 60 років і жінками у 59 років (з 1 квітня 2020 року — 59 років 6 місяців) потрібно мати страховий стаж не менше 27 років. З кожним наступним роком страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме і у 2028 році він складе 35 років.