Тарифы Vodafone подорожают

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Vodafone, один из крупнейших мобильных операторов в Украине, огорчил своих абонентов новостью о повышении тарифов, которое запланировано с 27 февраля.

В частности, подорожание коснется не всех тарифных планов, а только Vodafone 4G Smart XS, Vodafone 4G Smart S и Vodafone 4G Smart M. Украинцы уже начали получать смс-сообщения о подорожании этих тарифов. Причиной такого решения в компании назвали "рост стоимости обслуживания инфраструктуры".

В компании Vodafone назвали новую стоимость популярных тарифов.

Стоимость Vodafone 4G Smart XS подорожает с 30 до 35 грн в месяц.

Тариф Vodafone 4G Smart S вместо 50 грн с конца февраля будет стоить 65 грн, при этом в пакете увеличится количество минут (со 100 до 200 минут).

Самый дорогой тарифный план Vodafone 4G Smart M станет дороже еще на двадцать гривен — его стоимость поднимется с 90 до 110 грн. Условия этого тарифа не поменяются, а в пакет услуг по-прежнему будут входить 9 ГБ интернета и 300 минут звонков на все номера.

Повышение тарифов наверняка вскоре коснется и других пакетов Vodafone. Компания активно готовится к внедрению в Украине сети 5G, на что уйдет немало средств. Поэтому украинцам придется активно поучаствовать в этом процессе.