В Україні ціни на газ та опалення рекордно впадуть

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Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель заявив, що у цьому кварталі у платіжках на опалення суми будуть меншими — ціна на газ для споживачів знизиться ще додатково в лютому. Про це NNS дізналася з повідомлення Урядового порталу.

Повідомляється, що це стало можливим завдяки підписанню договору про транспортування газу та стабілізації ситуації на українському та європейському ринках.

«У лютому, у березні, влітку — буде рекордно менша ціна на газ, адже нам вдалося стабілізувати ситуацію на ринку газу», — зазначив Олексій Оржель.

Також зазначається, що у січні цього року ціна на газ на 25% менша, ніж у січні попереднього року. Споживачі за газ заплатили 5580 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування.

«Така ситуація можлива завдяки підписанню договору про транспортування газу, — пояснив Олексій Оржель. — Я вам більше скажу, я безпосередньо сидів із людьми-трейдерами і вони казали, що дивляться чи підпише Україна, чи не підпише цей договір. У разі не підписання, вони б заробили великі гроші — мільярди доларів, у разі підписання — втратили б величезні кошти. Вони не заробили, але це дало можливість зменшити ціни для наших українців».

Також Міністр додав, що гроші, які держава отримала в рамках Стокгольмського арбітражу, Уряд хоче витратити на те, щоб в українців були кращі дороги. На те, щоб лікарні були поруч та надавали якісні послуги.

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«Також зменшення ціни на газ, дало нам можливість переглянути тарифи на розподіл, які дуже довго не переглядалися, — додав Міністр. — Це зроблено для того, щоб оновити інфраструктуру, адже від цього теж залежить чи українці зможуть якісно отримувати газ безпосередньо у себе у домівках».

Звернув увагу Олексій Оржель і на важливість незалежності Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

«Для нас має значення, щоб на Національний регулятор не впливали. Але він повинен здійснювати контроль за монополістами. Тому необхідно встановити чіткий економічно-обгрунтований тариф», — резюмував Міністр.