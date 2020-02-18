Оплата за комунальні послуги: де найвигідніші умови

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Українці мають кілька варіантів, де сплачувати за комунальні послуги, але в кожному з них на цю послугу передбачена комісія. Vesti.ua порівняти умови оплати в банках і на онлайн-сервісах, інформує NNS.

Укрпошта

Цей звичний для багатьох людей пенсійного віку спосіб оплати комунальних послуг як і раніше користується популярністю. І, незважаючи на те, що в черзі на оплату комуналки доводиться стояти годинами, багато людей похилого віку віддають перевагу саме йому. Головна причина — оператор видає квитанції з мокрою печаткою, яку в разі потреби можна пред'явити на вимогу перевіряючому.

Що стосується комісій, то в разі якщо сума платіжки до 400 грн, «Укрпошта» візьме комісію в розмірі 1,5% від платежу, але не менше 3 грн. За платіж на суму від 400 до 1 тис. грн. комісія складе 1%, і якщо оплата понад 1 тис. грн — комісія зменшиться до 0,8%.

Є ще один спосіб заощадити. Цього року «Укрпошта» ввела акцію «Щасливі години». Вона діє в автоматизованих відділеннях і триватиме до 31 грудня 2020 року. Сенс її в наступному: якщо сплачувати за комунальні послуги до 13:00, клієнт отримує 25% знижки на діючу комісію. Після 13:00 комісія зросте на ці ж 25% від діючого тарифу. Наприклад, якщо комісія склала 10 грн, то до 13:00 ви заплатите 7,50 грн, а після 13.00 — вже 12,50 грн.

Ощадбанк

Найдешевше обійдеться сплатити за комуналку в цьому банку власникам пенсійних карт. Вони можуть зробити оплату без комісії за умови, якщо ваше комунальне підприємство укладало з Ощадбанком договір. Якщо такого немає, то комісія з платника складе 0,5%, але не менше 7 грн. Якщо у вас є карта Ощадбанку, але пенсію на неї ви не отримуєте, теж можливо заощадити. Для цього платежі потрібно проводити через термінал самообслуговування. У цьому випадку комісія за комунальні платежі не знімається.

Якщо через термінал цього банку ви хочете сплатити комуналку карткою іншого банку, приготуйтеся заплатити 0,5% від суми платежу.

Найдорожче сплачувати за комуналку через відділення Ощадбанку тим, у кого немає карти цього банку. В цьому випадку, якщо у Ощадбанку є договір з вашої ЖКГ-компанією, ви заплатите комісію в розмірі 0,5% від суми платежу, але не менше 7 грн. Якщо ж такого немає, то розмір комісії збільшується до 1%, але не може бути менше 15 грн.

Є один нюанс. В Ощадбанку буде знята комісія в розмірі 3%, якщо ви будете оплачувати телекомунікаційні послуги або сума платежу за комуналку складе більше 10 тис. грн.

Уникнути сплати комісії можна, маючи «Картку киянина» або «Моя картка» від Ощадбанку. В цьому випадку потрібно проводити платежі через сайт комунального підприємства ГІОЦ — Головний інформаційно-обчислювальний центр — gioc.kiev.ua або ЦКШ — Центр комунального сервісу - cks.kiev.ua.

ПриватБанк

ПриватБанк — ще один популярний спосіб оплатити комуналку. Клієнти-пенсіонери (ті, які отримують пенсію на карту цього банку) можуть без комісії сплачувати за послуги ЖКГ і ТБ на суму до 2 тис. грн на місяць, але робити не більше 10 платежів.

Комісія за оплату комуналки для інших клієнтів буде залежати від наявності або відсутності договору банку з комунальним підприємством. Якщо немає договору, то платнику компослуг при їх оплаті через відділення банку доведеться додатково сплатити 20 грн за кожну квитанцію, якщо сума платежу менше 500 грн. Якщо вона більше, комісія складе 1%, але не менше 25 грн.

Якщо в одержувача комунальних платежів буде договір з ПриватБанком, комісія буде нижче. Так, у разі оплати комуналки в розмірі до 500 грн через відділення доведеться заплатити додаткову комісію в розмірі 10 грн. А якщо платіж від 500 до 1000 грн, то комісія збільшується до 15 грн. Якщо платіж понад 1000 грн, то комісія складе 1% від платежу, але не менше 15 грн.

Дешевше сплачувати комуналку за відсутності договору буде і через термінал самообслуговування. Комісія на квитанцію до 500 грн буде дорівнювати 3 грн, на платіж від 500 до 1000 грн — 5 грн і понад 1000 грн — 1%, але не менше 10 грн. А якщо робити платежі через Приват24, то комісія може скласти 1 грн з квитанції (залежить від умов договору з отримувачем).

Ще один спосіб оплатити комуналку, який пропонує ПриватБанк, — за допомогою безкоштовного номера 3700. У цьому випадку платежі зараховуються миттєво, але комісія виростає порівняно з попередніми способами. Так, на платіж до 500 грн діє комісія 30 грн, від 500 до 1000 грн — 35 грн, і якщо ваша платіжка понад 1000 грн, то доведеться заплатити 1% від суми платежу, але не менше 15 грн, і доплатити за кожну квитанцію по 20 грн.

Але пам'ятайте, якщо ви не є клієнтом ПриватБанку, то за оплату комуналки через його відділення або термінал доведеться заплатити додаткову комісію. При платежі до 1000 грн комісія складе 15 грн, від 1000 грн — 1%, але не менше 15 грн.

Також варто пам'ятати, що додаткові 3% за оплату комунальних послуг будуть стягуватися, якщо ви платите за телекомунікаційні послуги або оплачуєте рахунок більш ніж на 10 тис. грн.

Monobank

Цей інтернет-сервіс дозволяє оплачувати будь-які комунальні платежі без комісії. Карту можна поповнити через термінали iBox теж безкоштовно. Єдиний недолік: оплачувати комуналку за допомогою цього сервісу можна виключно через додаток, встановлений на смартфон. Тому людям зі слабким зором або поганою координацією пальців за рахунок дрібного шрифту буває складно вносити платіжні дані і показники лічильника.

Крім того, потрібно враховувати, що Monobank на сьогоднішній день уклав договори не з усіма комунальними підприємствами. Тому, якщо вашого одержувача коштів за комуналку не виявиться в його списку партнерів, оплатити потрібну суми ви зможете, ввівши реквізити вручну, але контролювати рух коштів за рахунком та відстежувати розмір боргу онлайн буде неможливо.

Ще один нюанс, який бентежить людей похилого віку: квитанція про оплату приходить в PDF-форматі на електронну пошту платника. І незважаючи на те що там є печатка і підпис банку, такий електронний документ багатьох бентежить, адже для того щоб пред'явити його перевіряючим службам, доведеться попередньо шукати, де роздрукувати квитанцію.