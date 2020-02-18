ПриватБанк потрапив у скандал через рішення "впарити" українцям платні послуги

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ПриватБанк знову опинився в центрі скандалу. Про це NNS дізналася з повідомлення antikor.

Так, у фінустанові нещодавно спалахнув скандал — клієнт банку подав скаргу, в якій повідомив, що з його карти було знято гроші без відома.

Про це клієнт Приват24 дізнався абсолютно випадково і здивований тим, як банк краде його гроші.

Про інцидент незадоволений клієнт розповів на порталі Мінфіну.

«Сьогодні ввечері виявив, що у мене підключено страхування комунальних платежів. Сума невелика 27 грн. Але для мене це був сюрприз. Я не давав згоди на дану послугу, тим більше не звертався за такою послугою бо не знав про неї», — повідомив клієнт.

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За словами клієнта, на «гарячій лінії» ПриватБанку йому відповіли, що не мають можливості визначити, яким чином клієнту була підключена дана послуга, проте пообіцяли розібратися в цьому питанні.

Зазначається, що у ПриватБанка дійсно є послуга страхування від загрози заборгованості по оплаті комунальних платежів. Однак, оформити її клієнт може лише власноруч в сервісі «Приват24». Вартість страховки дійсно становить від 27 грн на місяць, при цьому страхова сума передбачена від 6000 до 18 000 грн.

На офіційному сайті зазначається, що програма «Страхування комунальних платежів» дозволяє гарантувати погашення комунальних боргів в разі втрати постійного місця роботи або працездатності.