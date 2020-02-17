Як зросте реальна зарплата в Україні у 2020 році

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Як стало відомо NNS, у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України підрахували, як зросте реальна зарплата у 2020 році. Про це повідомляє hromadske.

Заступник міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук під час брифінгу з питань презентації стратегії економічного зростання України, який відбувся 17 лютого, повідомив, що у 2020 році розмір реально, тобто скоригованої на інфляцію, зарплати має збільшитися на 8-9%.

«Щодо зарплати, то якщо ми очікуємо, що у реальному вимірі, тобто скориговані на інфляцію, її темпи будуть зберігатися на рівні минулорічному, тобто у минулому році реальна зарплата зросла на 9,8%, то десь приблизно 8-9% зростання побачимо цьогоріч», — заявив заступник міністра.

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За словами Ніколайчука, враховуючи, що рівень інфляції в Україні значно скоротився і за підсумками січня впав нижче 4% у річному вимірі, то номінальний ріст зарплат також зменшиться. Хоча реальна платоспроможність отриманих українцями грошей має зрости на 8-9%.