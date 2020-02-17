Страхові виплати потерпілим на виробництві: коли надається допомога

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Як стало відомо NNS, Фонд соціального страхування України профінансував 707,4 млн грн щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх сімей. Про це повідомляють finance.ua з посиланням на прес-службу відомства.

«Фонд соціального страхування України профінансував надання щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх сімей за січень 2020 року у повному обсязі. Виплати отримали 205,1 тис. осіб на загальну суму 707,4 млн гривень», — йдеться у повідомленні.

Розмір виплат:

з січня 2020 року потерпілі на виробництві та члени їх сімей, які є внутрішньо переміщеними особами, отримують страхові виплати на загальних підставах — за місяць, у якому здійснено нарахування, виплати фінансуються на початку наступного за ним місяця;

щомісячна страхова виплата встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку;

максимальний розмір щомісячної страхової виплати не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на дату настання права на страхову виплату.

мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати потерпілому у перерахунку на 100% втрати професійної працездатності не може бути меншим за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, на дату настання права на страхову виплату.

Випадки, коли надається допомога:

допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

щомісячна страхова виплата в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;

страхова виплата потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу нижчеоплачувану роботу;

щомісячна страхова виплата особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;

відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням померлого.

Довідково:

На страхові витрати потерпілим на виробництві і членам їх родин у цьому році заплановано направити 9,775 млрд грн, що складає 34% від усіх видатків Фонду.

Бюджетом Фонду передбачено проведення перерахування щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей) з 1 березня 2020 року на коефіцієнт 1,165 (116,5%).