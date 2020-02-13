В Україні запустили сервіс електронних квитанцій: як це працює

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Як стало відомо NNS, уряд підключив всі основні держоргани до електронного сервісу перевірки квитанцій. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Фейсбук, інформують finance.ua.

«Ми підключили до сервісу check.gov.ua всі основні державні органи. Це означає, що українцям більше не потрібно буде гаяти час на те, щоб принести в ці органи банківські квитанції про сплату», — пише Дубілет.

Які державні органи підключили до сервісу:

сервісні центри МВС (водійські посвідчення, довідка про несудимість тощо);

міграційну службу (паспорти, закордонні паспорти тощо);

РАЦСи (усі послуги з народження, шлюбу тощо);

ЦНАПи (послуги Міграційної служби та РАЦСів);

послуги в Обласних державних адміністраціях (ліцензії, витяги тощо).

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Очільник відомства наголосив, що співробітники цих установ отримали службові інструкції: «Якщо раптом хтось зі списку вище все одно вимагає квитанцію у паперовій формі, дзвоніть нам на гарячу лінію 1545».

Як працює сервіс:

необхідно зайти на сторінку сервісу check.gov.ua

вибрати банк;

ввести номер квитанції;

при необхідності можна скачати її з накладеним ЕЦП.

За словами міністра, можна просто сплачувати послуги через Інтернет-банк або мобільний банківський додаток та дати номер квитанції працівнику державної установи.

Які банки вже підключені до сервісу:

А-Банк,

monobank;

ПриватБанк;

Наразі в стадії підключення знаходяться ще 10 установ.