В Україні запустили сервіс електронних квитанцій: як це працює

13 лют. 2020
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Як стало відомо NNS, уряд підключив всі основні держоргани до електронного сервісу перевірки квитанцій. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Фейсбук, інформують finance.ua.

«Ми підключили до сервісу check.gov.ua всі основні державні органи. Це означає, що українцям більше не потрібно буде гаяти час на те, щоб принести в ці органи банківські квитанції про сплату», — пише Дубілет.

Які державні органи підключили до сервісу:

  • сервісні центри МВС (водійські посвідчення, довідка про несудимість тощо);
  • міграційну службу (паспорти, закордонні паспорти тощо);
  • РАЦСи (усі послуги з народження, шлюбу тощо);
  • ЦНАПи (послуги Міграційної служби та РАЦСів);
  • послуги в Обласних державних адміністраціях (ліцензії, витяги тощо).

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Очільник відомства наголосив, що співробітники цих установ отримали службові інструкції: «Якщо раптом хтось зі списку вище все одно вимагає квитанцію у паперовій формі, дзвоніть нам на гарячу лінію 1545».

Як працює сервіс:

  • необхідно зайти на сторінку сервісу check.gov.ua
  • вибрати банк;
  • ввести номер квитанції;
  • при необхідності можна скачати її з накладеним ЕЦП.

За словами міністра, можна просто сплачувати послуги через Інтернет-банк або мобільний банківський додаток та дати номер квитанції працівнику державної установи.

Які банки вже підключені до сервісу:

  • А-Банк,
  • monobank;
  • ПриватБанк;

Наразі в стадії підключення знаходяться ще 10 установ.

Автор: Маруся Оффон

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