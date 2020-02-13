В Україні запустили сервіс електронних квитанцій: як це працює

- 13 лют. 2020
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Як стало відомо NNS, уряд підключив всі основні держоргани до електронного сервісу перевірки квитанцій. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Фейсбук, інформують finance.ua.
«Ми підключили до сервісу check.gov.ua всі основні державні органи. Це означає, що українцям більше не потрібно буде гаяти час на те, щоб принести в ці органи банківські квитанції про сплату», — пише Дубілет.
Які державні органи підключили до сервісу:
- сервісні центри МВС (водійські посвідчення, довідка про несудимість тощо);
- міграційну службу (паспорти, закордонні паспорти тощо);
- РАЦСи (усі послуги з народження, шлюбу тощо);
- ЦНАПи (послуги Міграційної служби та РАЦСів);
- послуги в Обласних державних адміністраціях (ліцензії, витяги тощо).
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Очільник відомства наголосив, що співробітники цих установ отримали службові інструкції: «Якщо раптом хтось зі списку вище все одно вимагає квитанцію у паперовій формі, дзвоніть нам на гарячу лінію 1545».
Як працює сервіс:
- необхідно зайти на сторінку сервісу check.gov.ua
- вибрати банк;
- ввести номер квитанції;
- при необхідності можна скачати її з накладеним ЕЦП.
За словами міністра, можна просто сплачувати послуги через Інтернет-банк або мобільний банківський додаток та дати номер квитанції працівнику державної установи.
Які банки вже підключені до сервісу:
- А-Банк,
- monobank;
- ПриватБанк;
Наразі в стадії підключення знаходяться ще 10 установ.
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