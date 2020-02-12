«Укрпошта» припинила приймати посилки з Китаю

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"Укрпошта" від 12 лютого припинила приймати посилки з Китаю. Сталося це через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, спричинене смертоносним коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ, який посилається, в сво чергу, на українського перевізника.

Зазначається, що причиною ситуації стало скорочення авіарейсів між Україною і Китаєм.

В "Укрпошті" пояснили, що немає жодних заборон від ВООЗ та Всесвітнього поштового союзу на вивезення пошти з території Китаю, однак виникла проблема з авіаперевезеннями.

"Щодо доставки імпортних поштових відправлень з території Китаю, які надходять до України. Національна пошта Китаю та інші логістичні партнери, які здійснюють доставку з цієї країни до України, не мають жодних заборон від ВООЗ та Всесвітнього поштового союзу на вивезення пошти з території Китаю. Однак через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, терміни транзиту пошти до України можуть бути збільшені", - зазначили там

Що ж стосується усіх видів відправлень до Китаю, то всі відправлення, прийняті до 11 лютого, будуть доставлені, однак загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) наразі не вводить жодних заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі у зв'язку зі спалахами коронавірусу в Китаї . Вона повідомляє про безпечність посилок. Люди, які отримують посилки з Китаю, не схильні до ризику зараження.

Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано. У офіційних призначених поштових операторів-партнерів Укрпошти всі відправлення проходять сувору перевірку, рентген-догляд, заборонені чи небезпечні речі не приймаються та не випускаються за кордон. Оператори діють відповідно до норм Всесвітнього поштового союзу та ВООЗ.