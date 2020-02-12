В Минфине предупредили о возможном срыве бюджетных программ

Завантажте мобільний додаток сайту

В Министерстве финансов Украины предупредили о возможном срыве бюджетных программ. Об этом NNS сообщает со ссылкой на ubr.ua. Финансирование трети бюджетных программ до сих пор не утверждено.

Согласно полученной NNS информации, около трети бюджетных паспортов до сих пор не поданы в Минфин на утверждение. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по состоянию на 7 февраля 2020 из 486 паспортов бюджетных программ, требующих утверждения в текущем году, в Минфин на согласование поступило только 330 паспортов или 68%.

Распорядители бюджетных средств, которые не представили вовремя бюджетные паспорта в надлежащем виде и в срок, рискуют не получить финансирование.

15 февраля Государственная казначейская служба Украины останавливает операции с бюджетными средствами по бюджетным программам, по которым не утверждены паспорта.

Министерство финансов призывает главных распорядителей средств государственного бюджета ускорить представление проектов паспортов надлежащего качества для обеспечения выполнения норм законодательства и недопущения остановки реализации соответствующих бюджетных программ.

Главные распорядители бюджетных средств с 2019 года утверждают по согласованию с Минфином паспорта бюджетных программ.

По словам чиновников, такой подход упрощает процедуру подготовки паспортов бюджетных программ, позволяет сократить сроки их утверждения и предоставляет самостоятельность главным распорядителям в принятии управленческих решений при подготовке паспорта.