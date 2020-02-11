Названы доходы фрилансеров в Украине и мире

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Среди украинских фрилансеров 84% имеют полное высшее образование, в то время как глобально этот показатель составляет лишь 79%. А больше всего доходов приносит программирование. Об этом NNS сообщает со ссылкой на ubr.ua.

Об этом свидетельствуют данные платежной платформы Payoneer, которая провела исследование в сфере фриланса, где изучала уровень оплаты, условия труда, гендерное неравенство и другое.

Миллениалы и поколения-Z (люди, родившиеся с 1980-2000 г. и после 2000) составляют наибольшую часть рабочей силы как на международном рынке фриланса, так и в Украине.

Средний месячный доход украинских фрилансеров (вид деятельности):

программирование – $2100;

управление проектами –$1500;

контроль качества – $1450;

IT – $1300;

маркетинг –$1050;

переводы и создание мультимедиа – по $950;

копирайтинг и графический и веб-дизайн – по $800;

поддержка клиентов, продажи и финансы – по $650.



Наиболее популярные области деятельности украинских фрилансеров:

графический и веб-дизайн;

программирование;

IT;

создание мультимедиа;

маркетинг и копирайтинг.

В этих индустриях работает 79% опрошенных.

В каких индустриях средние почасовые ставки в Украине существенно отстают от мировых:

создание мультимедиа;

переводы;

управление проектами;

поддержка клиентов;

продажи и финансы.

Почасовая ставка женщин-фрилансеров в Украине и мире:

Северная Америка – $42;

Европа – $23;

Африка и Ближний Восток – $20;

Украина – $16.

Процент от почасовой ставки мужчин:

Европа –77%;

Африка и Ближний Восток – 77%;

Украина – 74%;

Северная Америка – 69%.

Количество женщин-фрилансеров в мире:

Северная Америка – 44%.

Украина – 30%;

Европа –28%;

Африка и Ближний Восток – 22%;

Женщины зарабатывают больше в наиболее популярной нише: графический и веб-дизайн –$18.8, в то время как мужчины - $17.7.

Еще более сложной является ситуация с возрастной неравенством на рынке фриланса. И в Украине, и в мире фрилансеры, старше 45 лет, составляют менее 10% общего количества. Преобладает возрастная гуппа 25-34 года. В Украине таких 51%, в мире - 48%.

Основным способом поиска работы онлайн маркетплейсы (UpWork, Fiverr) - 71% фрилансеров в Украине и 68% фрилансеров в других странах продвигают свои услуги на этих платформах. Также достаточно популярным является поиск работы по рекомендациям - 15% украинских работников находят большую часть заказов через "сарафанное радио".

Опрос проводился в декабре 2019 года среди более 7 тыс. фрилансеров, при этом 15% опрошенных респондентов - это фрилансеры из Украины.