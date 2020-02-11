Из-за роста цены на РСВ электроэнергия подорожала на 20%

Завантажте мобільний додаток сайту

Средневзвешенная цена акцептованной на рынке «на сутки вперед» электрической энергии в январе 2020 года составляет 1 424,98 грн/МВт·ч. Это на 15,01% больше, чем в декабре 2019 года.

Об NNS узнал из сообщения ГП «Оператор рынка», который проводит мониторинг рынков.

В Объединенной энергетической системе Украины средневзвешенная цена в январе увеличилась на 16,4% и составляет 1 405,86 грн/МВт·ч, в торговой зоне «Остров Бурштынской ТЭС» — 1 719,3 грн/МВт·ч, что на 7,03% больше, чем в последний месяц 2019 года.

На внутрисуточном рынке средневзвешенная цена за январь 2020 увеличилась на 1,39% и составляет 1 277,05 грн/МВт·ч. В ОЭС Украины цена, по сравнению с декабрем 2019 года, увеличилась на 0,45% и составляет 1 262,36 грн/МВт·ч, в Бурштынском энергоострове — 1 401,9 грн/МВт·ч. Это на 9,58% больше цены декабря 2019 года.

Отметим, что с 1 января тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии магистральными сетями вырос до 155,4 грн за МВт·ч с 116,54 грн за МВт·час, а тариф на распределение электроэнергии для облэнерго (оператора системы распределения) в среднем вырос на 30 копеек.

Таким образом, по совокупности подорожание электроэнергии составит около 20%