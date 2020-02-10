Для украинских заробитчан придумали удобное приложение для перевода денег

10 лют. 2020
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ПриватБанк разработал приложение, благодаря которому хочет предоставлять более удобную услугу перевода денег из Польши, где работает много наших соотечественников, в Украину. Об этом NNS узнал на сайте ПриватБанка.

В ПриватБанке объяснили: для перевода денег надо загрузить приложение My Ria (Play Market, App Store), зарегистрироваться и сделать транзакцию.

Для завершения перевода нужно отсканировать штрих-код в ближайшем из 8 тысяч банкоматов Euronet и оплатить транзакцию картой либо наличными.

Получатель в Украине сможет зачислить средства через Privat24 уже через несколько минут или получить их в терминалах самообслуживания, банкоматах и отделениях банка. При этом получать переводы Ria из Польши можно как в евро, так и в долларах США.

А до 30 апреля в ПриватБанке обещают не взимать за эту операции комиссию.

Более детальную информацию можно получить на сайте приватБанка по этой ссылке.

Автор: Администратор

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