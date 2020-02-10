Ми прогнозуємо істотне падіння ціни на газ, - Коболєв

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Як стало відомо NNS, у НАК Нафтогаз України прогнозують зниження вартості газу для споживачів влітку. Про це розповів голова правління компанії Андрій Коболєв в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Ліга.Новости.

«Не хочу зараз розкривати ціну на імпорті, ми порадуємо споживачів, коли переглянемо ціну на лютий. Влітку ми прогнозуємо істотне падіння ціни», — сказав Коболєв.

«Уже зараз у нас є два листи від приватних виробників, які співпрацюють з нами в спільних проектах, про те, що вони хочуть закривати діючий видобуток», — зазначив Коболєв.

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Він нагадав, що з 1 травня ціна буде регулюватися ринком, з'явиться конкуренція між постачальниками.

«На ринкову ціну вплинути ніхто не зможе. А ось на обсяг впливати можна і потрібно», — додав Коболєв.

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