В Україні випустять потужний позашляховик (фото)

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Український автопром представить повнопривідну модель для армії. Про це заявив директор компанії «Українська бронетехніка» Олександр Кузьма в інтерв’ю, анонсувавши розробку спеціального броньованого автомобіля «КАМРАТ» спільно з ПрАТ «КрАЗ».

Як повідомляє Український мілітарний портал, новинку створять на базі КрАЗ-5233 з колісною формулою 4х4.



Спец автомобіль призначатиметься для перевезення особового складу в кількості до 10 осіб (2+8) по бездоріжжю. Повна маса бойової машин – 16400 кг. Двигун 6-ти циліндровий рядний турбодизель Weichai Power, потужністю 380 к.с. і обертовим моментом 1460 Н*м.

Спеціальний броньований автомобіль «КАМРАТ» має аналогічну довжину з бронеавтомобілем «Варта» – 7190 мм, але меншу висоту – 2600 мм у порівнянні з 2850 мм. Також він легший на більш ніж одну тонну – 16 400 кг проти 17 500 кг.