Какие продукты чаще и реже всего подделывают в Украине

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В Украине массово фальсифицируют продукты питания. Об этом NNS сообщает со ссылкой на материал сайта Акценты. Были проведены проверки.

Согласно полученной NNS информации, за последние годы в Украине значительно возросло количество фальсифицированного товара. Для наглядного примера эксперты провели анализ сливочного масла в разных регионах Украины и определили, что каждая пятая пачка является фальсифицированной.

Массовую проверку качества украинского провели 19 января. Эксперты собрали с разных концов страны несколько пачек сливочного масла (28 украинского производства и 2 немецкого) и провели лабораторные исследования. По итогу выяснилось, что каждый пятый образец оказался фальсифицирован, причем все они украинского производства.

После таких неутешительных анализов эксперты заявили, что в целом, украинский рынок примерно на 50% заполнен фальсифицированными продуктами или продукцией, за которую не уплачиваются налоги.

По словам начальника Главного управления Государственной потребительской службы в Киеве Олега Рубана, в Украине на сегодняшний день подделывают практические все имеющиеся виды товаров. Меньше всего подделке подвергаются продукты сложного производства, а также пиво. Продукция, которая больше всего фальсифицируется – мясные, молочные и спиртные изделия, в частности водка.

Как рассказал экономический эксперт, в процентном соотношении пивной рынок фальсифицирован примерно на 3-5%; фальсификат в молочной продукции составляет более 50%; а вот наиболее теневым рынком считается рынок водки – примерно 70%.

Глава Союза потребителей Максим Несмиянов также уточнил, что тем дальше поселение находится от крупных городов и тем более столицы, тем больше поддельных продуктов там можно встретить.

Одной из главных причин ухудшения качества продуктов эксперты считают начало войны. Именно в это время Украина погрузилась в сильный экономический кризис, что заставило украинцев выбирать цену вместо качества. Более того, еще в 2014 году в правительстве ввели мораторий на проверку малого и среднего бизнеса, чтобы снизить давление на предпринимателей. В связи с этим небольшие магазины стали все больше заполняться фальсифицированной продукцией. По итогу, правительство своим решением не ослабило давление на бизнес, а подвергло украинцев огромному наплыву некачественной продукции.

Полностью избежать покупки некачественного товара вряд ли получится, однако эксперты дали несколько советов, которые помогут сталкиваться с фальсификатом значительно реже:

- В первую очередь откажитесь от покупок в местах стихийной торговли, где товар не имеет сертификатов;

- Также стоит отдать предпочтение товарам известных и крупных фирм;

- Желать покупки стоит лишь в больших супермаркетах, где кассир обязательно выдаст вам чек.