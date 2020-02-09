Украинцев могут заставить работать по 12 часов в сутки

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Украинцев могут заставить работать по 12 часов в день. Такие изменения не исключает новый Трудовой Кодекс, который подготовлен Кабинетом министров. Об этом сообщает NNS со ссылкой на Антикор.

Согласно полученной NNS информации, тем, кто работает в таком режиме, может прийтись несладко, если законопроект все-таки примут. Им станут меньше платить.

Норма есть, запрета нет

Согласно последней редакции законопроекта, нормальная длительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю. Все что больше этой цифры - сверхурочные. Фактически, в законе не прописана возможность увеличения рабочего дня до 12 часов. Но одновременно с тем, и не запрещена, скорее, просто создаются условия, которые позволяют работать и в таком режиме тоже.

Во-первых, прописана норма, в которой указано, что длительность отдыха между сменами не может составлять менее 12 часов в течении суток. Это, кстати, меньше, чем в нынешнем КЗоТ. Сейчас длительность отдыха должна быть в 2 раза больше, чем длительность смены.

Если человек работает 8 часов, то отдыхать должен не меньше 16.

Если смена составляет 12 часов, то на отдых ему отводятся сутки или больше.

По-новому же законным будет вариант работы 12/12.

Во-вторых, в проекте есть пункты, в которых говорится о сверхурочной работе. Так, если человек работает больше 40 часов в неделю, то платить ему тоже будут больше – размер доплат определяется трудовым или коллективным договором, но должен быть не менее 20% от обычной его зарплаты. При этом, доплата совершается за фактически отработанные часы.

Сверхурочно работать разрешат не всем. Во-первых, сотрудник должен дать согласие на дополнительные часы работы. Но даже если он согласен, но этого не позволяют медицинские рекомендации, то сверхурочные давать нельзя.

Кому еще нельзя работать сверх нормы:

беременным женщинам;

людям, которым нет 18 лет;

сотрудникам, занятых на работе с вредными и тяжелыми условиями труда.

Станут меньше платить?

Если закон примут, то изменится система оплаты у многих, ведь сотрудники колл-центров, торговых центров, ресторанов и так далее работают больше 8 часов в день. А если по-старому КЗоТ за переработку могли доплачивать в 2 раза больше, то теперь работодатель может ограничиться коэффициентом доплаты 1,2.

HR-эксперт сайта robota.ua Татьяна Пашкина рассказала, что законопроект пытается "выровнять всех" - как и тех, кто работает 5/2, так и тех, у кого график плавающий.

"Раньше переработки и выходы в выходные оплачивались достаточно серьезно. Опять же, это было ориентировано на людей, у которых пятидневка. Но если учесть, что у нас большое количество офисных компаний, которые работают в режиме 24/7, то для них выходные часто плавающие или будние. Тогда работа в субботу для них это обычный рабочий день. В попытке выровнять эту ситуацию, получилось, что если вы куда-то выходите, то непонятно - переработка, либо не переработка. Но если учесть, что у нас законопроект направлен больше в сторону работодателей, то здесь соискатели пострадали", - рассказала Пашкина.

Грозит санкциями от ЕС

Есть еще одна проблема, которую может вызвать новый КЗоТ - политическая. Как рассказал координатор по трудовым вопросам СД-платформы Глеб Вязовский, на сегодняшний день законопроект необходимо дорабатывать. Дело в том, что многие нормы (в том числе, и про уменьшение доплат за сверхурочные) нарушают Конвенцию Международной организации труда (МОТ), а это идет вразрез с соглашением об Ассоциации между Украиной и ЕС.

Условия соглашения об Ассоциации Украины с ЕС

Речь идет о Конвенции №1 "Об ограничении рабочего времени на предприятиях до 8 часов в день и 48 часов в неделю". Там говорится, что за сверхурочные рабочие часы должны доплачивать не менее 25% обычной ставки. Законопроект же допускает 20%,

"Эта Конвенция у нас ратифицирована, она является обязательной для исполнения и следования нормам этой конвенции при написании новых законов. Поэтому на данный момент ситуация складывается двоякая, потому что авторы законопроекта не учитывали широкий спектр нормативно-правовых актов. Таким образом у нас возникает ситуация, когда с одной стороны мы хотим внести новаторства и улучшить законопроектом рынок труда, а с другой стороны мы нарушаем обязательства", - рассказал Вязовский.

Внимание на проблему обратила и Международная организация профсоюзов. Они заявили о том, что в Кабмин разработали новый проект КЗоТав интересах корпораций и олигархов и против работающих. По их словам, при написании законопроекта украинское правительство не обратилось за помощью к МОТ, так как знали, что нарушают некоторые конвенции.