У кого отберут субсидии: Гончарук раскрыл карты

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Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, кто из украинцев лишится субсидии. Седьмого февраля, прошел час вопросов к правительству, на котором глава Кабмина заявил,что часть украинцев не смогут воспользоваться субсидией.

Он отметил, что те, кто продаст свои земельные участки после открытия рынка земли, временно не смогут рассчитывать на субсидии.

Однако это коснется тех, кто продаст землю за большую сумму, например, за десятки тысяч долларов. Как считает Алексей Гончарук, такие люди некоторое время не смогут рассчитывать на помощь государства.

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