Гончарук звинуватив у недовиконанні бюджету ТЕПЛУ ЗИМУ (ВІДЕО)

- 07 лют. 2020
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Недовиконання доходів до державного бюджету в січні 2020 року пов'язане зі зміцненням курсу гривні й теплою зимою.Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час години запитань до Уряду.
"Перш за все це викликано тим, що бюджет у нас зібраний за курсом 27 (гривень за долар, – ред.) – відповідно до макропрогнозу, який був підготовлений у жовтні. Зараз середній курс у січні у нас був 24,1. Це головна причина, чому цифри різняться. Це об’єктивна обставина",
– сказав прем’єр.
Другою причиною недовиконання бюджету, за словами Гончарука, є тепла погода, яка сприяє зменшенню імпорту та експорту енергоресурсів.
"У нас тепла зима. Це означає, що енергетика працює менше, спалюється менше енергоносіїв. Імпортується та експортується менше газу. Значить, зменшуються надходження від цієї величини. І таких факторів є ще чотири -п'ять, кожен із них об’єктивний" ,
– наголосив рем'єр.
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