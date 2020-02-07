Гончарук звинуватив у недовиконанні бюджету ТЕПЛУ ЗИМУ (ВІДЕО)

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Недовиконання доходів до державного бюджету в січні 2020 року пов'язане зі зміцненням курсу гривні й теплою зимою.Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час години запитань до Уряду.

"Перш за все це викликано тим, що бюджет у нас зібраний за курсом 27 (гривень за долар, – ред.) – відповідно до макропрогнозу, який був підготовлений у жовтні. Зараз середній курс у січні у нас був 24,1. Це головна причина, чому цифри різняться. Це об’єктивна обставина",

– сказав прем’єр.

Другою причиною недовиконання бюджету, за словами Гончарука, є тепла погода, яка сприяє зменшенню імпорту та експорту енергоресурсів.