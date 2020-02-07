Уряд планує закрити збиткові державні шахти

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У Кабінеті міністрів України повідомили, що збиткові шахти, які держава не має змоги підтримувати, закриють, а шахтарів з цих підприємств мають працевлаштувати. Про це повідомив прем’єр-міністр Україна Олексій Гончарук під час виступу у парламенті, інформує hromadske.

«Ми провели аудит всіх шахт державного значення. Їх 34, якщо я не помиляюсь. По кожній з них ми оцінюємо економічну ситуацію. Ті шахти, де є економічна доцільність, де вони теоретично можуть конкурувати, ми будемо підтримувати на стільки, на скільки це можливо. Ті шахти, на яких немає економічного рішення внаслідок безвідповідального хазяйнування протягом десятків років, ми будемо шукати можливість, щоб жодна людина звідти не залишилась на вулиці», — повідомив Гончарук.

За його словами, наразі через поганий економічний стан державних шахт вугілля, яке вони видобувають — неконкурентне, самі ж шахти збиткові. Через це постійно з’являються та накопичуються борги із зарплат шахтарям.

За словами міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, наразі, через теплу зиму, Україна не споживає стільки вугілля, скільки видобуває. Через це, зокрема накопичується заборгованість із зарплат шахтарям.

Напередодні уряд спрямував додаткові 163 мільйони гривень на погашення боргів шахтарям.

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