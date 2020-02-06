Украинцам разрешат свободно сдавать металлолом

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Парламентский комитет по вопросам экономического развития одобрил ко второму чтению законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)" с поправками.

Решение принято на заседании комитета 5 февраля. Авторами документа стали 22 депутата.

Документ предусматривает, что приемный пункт может быть отдельным субъектом. Раньше такие пункты могли располагаться только на территории специализированных предприятий, пояснил один из авторов законопроекта, народный депутат, заместитель председателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, передает ubr.ua.

Среди главных условий – на таких пунктах должно вестись фото- и видеонаблюдение, а также выдаваться расчетные квитанции при покупке металлолома у физлиц. Также правки к законопроекту отменяют аттестацию метпредприятий и понятие экспортного сертификата, что не несло никакой смысловой нагрузки.

По словам Кисилевского, комитет также учел пожелания телеком-отрасли, чтобы прием кабелей и элементов телекоммуникационного оборудования осуществлялся только у тех объектов хозяйствования, которые представили лицензию на телеком-деятельность и подтверждение происхождения телекоммуникационного оборудования.

Также вводится реестр предприятий, которые осуществляют прием металлолома. Этот реестр будет доступен на сайте Минэкономики в уведомительном порядке.

Напомним, законопроект в первом чтении был принят 14 января. В пояснительной записке к документу говорится, что, по данным "Укрметаллургпрома", теневой рынок металлолома в Украине достиг показателя в 80%. Новый законопроект нацелен сделать более прозрачной сферу заготовки, а также переработки лома и отходов металлов. Кроме того, он поможет устранить коррупцию.