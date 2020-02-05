Кредитування фермерів: уряд створює фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві

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Кабінет міністрів України створює Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, щоб спростити отримання кредитів «малими» фермерами без кредитної історії. Про це повідомляється в Telegram-каналі прем'єр-міністра Олексія Гончарука, інформує Ліга.Новости.

Відзначається, що в держбюджеті на 2020 рік передбачені 240 млн грн для формування статутного капіталу Фонду.

«Фонд надасть доступ малим і середнім суб'єктам підприємництва (до 500 гектарів) до банківських кредитів, зменшивши вартість їхнього залучення», — йдеться в повідомленні.

У Кабміні також вважають, що зменшення вартості мінімізує і ризики можливого неповернення кредитів.

У держбюджеті-2020 зафіксована сума в 4,2 млрд грн на підтримку галузі АПК, з яких 1,2 млрд грн підуть на програму зі здешевлення кредитів.

24 січня Кабінет міністрів схвалив програму «Доступні кредити 5-7-9%». Її старт був призначений на 1 лютого. За попередніми оцінками Мінфіну, взяти участь у ній в 2020 році зможуть близько 50 000 позичальників. Держава витратить на программу мінімум 5 млрд грн.

3 лютого перший кредит за програмою отримав підприємець із Вінниці.

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