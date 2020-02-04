Неработающим ФОПам могут отменить ЕСВ

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Сегодня, 4 февраля, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2166, которым предлагает освободить от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) физлиц-предпринимателей (ФОП) за те периоды, когда они не получали дохода. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Лига.Финансы.

Согласно полученной NNS информации, авторы законопроекта, среди которых – глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев, считают, что норма об обязательной уплате ЕСВ при отсутствии дохода от деятельности ФОПа является дискриминационной.

Также предлагается отменить уплату ЕСВ для ФОПов-пенсионеров.

"Установление обязанности уплаты ЕСВ без получения дохода не соответствует легальной цели государственного регулирования данного вида отношений и является непоследовательным в контексте самого Закона, который определяет объектом начисления ЕСВ именно полученный доход", - говорится в пояснительной записке к документу.

Норма об обязательной уплате ФОПами ЕСВ, независимо от осуществления деятельности и получения дохода, была введена в 2016 году. Она повлекла массовое закрытие ФОПов и судебные споры.

В Раде также предложили временно отменить штрафы ФОПам за неуплату ЕСВ, разрешить налоговой ликвидировать "спящие" ФОПы и списать им долги по ЕСВ, накопившиеся с 2016 года. По данным Оупендатабот, это около 2 млрд грн.