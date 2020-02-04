Цену электроэнергии для населения собираются изменить

04 лют. 2020
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Украина должна отказаться от перекрестного субсидирования, цены на электроэнергию для населения нужно повысить до уровня цены тока для промышленности. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 3 февраля.

Министр отметил, что несмотря на введение нового рынка электроэнергии в Украине до сих пор сохраняется перекрестное субсидирование и тарифы на ток для населения ниже, чем для промышленности. Однако впоследствии бытовые потребители платят полную стоимость электроэнергии, покупая товары и услуги, произведенные предприятиями, которые закладывают в цену продукции средства, направленные на субсидування заниженной стоимости тока для населения. По мнению Оржеля, тарифы для населения нужно уравнять с тарифами для промышленности, в дальнейшем благодаря конкуренции приведет к снижению стоимости тока для бытовых потребителей, передает obozrevatel.com.

"Население до сих пор субсидируется. Оно получает меньшие цены, чем промышленность. Это общеизвестно. И здесь надо также со временем смотреть на то, чтобы выравнивать эти цены, и чтобы конкуренция приводила к меньшей цене на электрическую энергию для населения", – сказал Оржель.

Напомним, ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей, и цены на ток для населения неизбежно возрастут.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий считает, что отмена перекрестного субсидирования и выравнивание тарифов на электроэнергию для промышленности и населения улучшит конкуренцию на рынке электроэнергии и позволит в будущем снизить цену на ток.

Закон "О рынке электроэнергии Украины", который вступил в действие 1 июля 2019 года, предусматривает отмену перекрестного субсидирования цены электроэнергии для населения.

Автор: Администратор

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