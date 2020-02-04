В Украине упростили доступ к банковской тайне для силовиков

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Нацбанк Украины изменил порядок раскрытия банковской тайны, упростив эту процедуру для следственных и контролирующих органов. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте news.maanimo.com.

Согласно информации, полученной NNS , Верховная Рада 31 октября 2019 года утвердила правки к статье 62 закона «О банках и банковской деятельности», а НБУ 31 января 2020 года принял постановление, чтобы изменения вступили в силу.

Государственные органы, указанные в пунктах 3,3-1 и 3-2 части первой статьи 62 закона Украины «О банках и банковской деятельности» теперь могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам юрлиц и ФЛП, включая информацию о контрагентах.

В частности, речь идет о Службе безопасности Украины, Государственном бюро расследований, Национальной полиции, Национальном антикоррупционном бюро, Агентстве по розыску и менеджменту активов, Антимонопольном комитете, Государственной налоговой службе, Госфинмониторинге, Нацкомфинуслуг, а также об органах прокуратуры и исполнительной службы.