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ПриватБанк подготовил для своих клиентов очередной "сюрприз" — теперь будет взиматься комиссия с юридических лиц и ФОПов, которые вечером осуществляют перевод средств в другой банк. При этом все платежи внутри банка будут проводиться без комиссии.

Так, для платежей, которые проводятся после 16.30 банк установил комиссию — 0,2% от суммы платежа.

Глава пресс-службы ПриватБанка Олег Серга пояснил, что это касается юридических лиц и ФОПов, и только коммерческих внешних платежей в другой банк.

"Платежи налоговой и в пользу казначейства проводятся без этой дополнительной комиссии", — отметил он.

Ранее также сообщалось, что Национальный банк запретил ФОПам тратить средства с бизнес-счета на то, что не связано с бизнесом. Впрочем, впоследствии НБУ отменил этот запрет. Банковский регулятор и налоговая договорились обсудить дальнейшую судьбу этого запрета.

Кроме этого, НБУ упростил порядок закрытия банковских текущих счетов ФОПов. Также был установлен порядок открытия банками специальных счетов в соответствии с требованиями Кодекса в отношении процедур банкротства.