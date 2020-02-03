Ощадбанк обещает украинцам сюрприз: детали

- 03 лют. 2020
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Ощадбанк Украины подписал соглашение о реализации государственной программы с Фондом развития о доступных кредитах. Государственный банк решил сделать подарок украинцам в виде получения льготных кредитов для предпринимателей малого и среднего бизнеса.
Как отмечается, программа "Доступные кредиты" будет запущена в рамках программы по стимулированию бизнеса, и предприниматели смогут получить кредит на развитие бизнеса сроком на 5 лет в сумме до 1,5 миллиона гривен.
Часть процентов будет компенсировать государство – в зависимости от количества созданных рабочих мест. Все кредиты будут иметь ставку 5, 7 и 9%. Получить его можно будет как на приобретение, так и на модернизацию средств производства, на объекты недвижимости, транспорт.
В пресс-службе Ощадбанка рассказали, что банк является стратегическим партнером государства в реализации программ поддержки малого предпринимательства и уже более двух лет реализует программу "Будуй своє", а также другие программы, в том числе и международные, которые упрощают клиентам доступ к финансированию.
По предварительным оценка, эта программа кредитования будет способствовать созданию почти 90 тысяч новых рабочих мест.
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