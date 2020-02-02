Максимальну пенсію в Україні тричі збільшать у цьому році

02 лют. 2020
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До кінця 2020 року розмір максимальної пенсії в Україні збільшать тричі. Про це NNS дізналася з повідомлення на офіційній сторінці Міністерства соціальної політики у Фейсбуці.

Згідно отриманої NNS інформації, максимальний розмір пенсії в Україні складе 17 690 гривень. Нагадаємо, максимальні пенсії в Україні отримують, судді, прокурори, екс-президенти і колишні депутати, а також Герої України. 

Розмір максимальної пенсії буде підвищуватися в 3 етапи:

  • з 1 січня 2020 року вона становить 16 380 грн;
  • з 1 липня 2020 — складе 17 120 грн;
  • з 1 грудня 2020 — 17 690 грн.

Зазначимо, пенсії понад 10 тис. грн станом на початок 2019 року отримували 140 тис. осіб, що становить 1,2% від загальної кількості.

Автор: Администратор

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