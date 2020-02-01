Держбюджет недоотримав чверть доходів у січні

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Державний бюджет України недоотримав чверть доходів у січні 2020 року. Попередні дані щодо загального фонду оприлюднив Мінфін. Про це NNS стало відомо з повідомлення прес-служби Міністерства фінансів.

Згідно отриманої NNS інформації, у січні, доходи загального фонду державного бюджету склали 42,6 млрд грн та були на 13,8 млрд грн меншими за розпис. Головною причиною недовиконання доходів стали суттєві зміни макроекономічних показників порівняно з прогнозом уряду, затвердженим у жовтні 2019 року. Це, зокрема, міцніший обмінний курс гривні (середній курс січня становив 24,1 грн/дол США, тоді як в бюджеті враховано середньорічний курс 27 грн/дол США), менший обсяг імпорту (на 2,5% р/р) та нижчі ціни на газ.

За оперативними даними, доходи загального фонду державного бюджету від податків та зборів (з врахуванням сум відшкодованого ПДВ), що адмініструє ДПС, були на 5,9 млрд грн нижчими за розпис через такі причини:

Надходження від акцизу з вироблених в Україні товарів були на 2,2 млрд грн нижчими за розпис передусім через менше виробництво тютюнових виробів та реалізацією зі складів готової продукції, з якої вже було сплачено акциз.

Надходження від рентних платежів були на 2,4 млрд грн нижчими за розпис. Це пояснюється зменшенням декларування податкових зобов’язань з рентної плати за природний газ у зв’язку зі зменшенням ціни на газ, а також невиконанням планового обсягу внутрішнього видобування газу.

Недонадходження від ПДФО становило 0,24 млрд грн.

Надходження від ПДВ з врахуванням відшкодування ПДВ були на 2,5 млрд грн нижчими за план через відшкодовано ПДВ у 18,0 млрд грн, що вище за середньомісячну суму відшкодування минулого року (12,7 млрд грн у 2019 році).

Доходи загального фонду державного бюджету від податків та зборів, які адмініструє ДМС, були на 7,9 млрд грн нижчими за розпис передусім через такі причини:

1.Міцніший курс гривні порівняно із врахованим в державному бюджеті курсом (в бюджеті враховано середньорічний курс 27 грн/дол США, тоді як середній курс січня становив 24,1 грн/дол США).

2.Зниження оподатковуваного імпорту за даними ДМС становило 2,5% р/р, при закладеному в бюджет приросту імпорту товарів на 11,3% зокрема через зменшення обсягів оподаткованого імпорту по 1 721 товарних підкатегоріях (що призвело до зменшення обсягів надходжень ПДВ від цих товарів на суму 3,7 млрд грн), у т.ч.:

нафтопродуктів (бензинів, дизпалива) з 248,7 тис. тонн у січні 2019 року до 181,7 тис. тонн у січні 2020;

вугілля кам’яного та коксівного з 1 419,2 тис. тонн у січні 2019 року до 957,5 тис. тонн у січні 2020 року;

машини та обладнання товарної позиції «8430» з 3 348 тонн у січні 2019 року до 678 тонн у січні 2020 року;

тканини з 8 488 тис.м2 у січні 2019 року до 3 045 тис.м2 у січні 2020 року – умовні недонадходження ПДВ та ввізного мита склали 92,2 млн грн.

У січні 2020 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, спостерігалось зменшення цін на окремі групи товарів, що обумовлено зниженням світових цін на такі товари. Зокрема, за даними ДМС середня митна вартість окремих товарів знизилась в січні 2020 року порівняно із січнем 2019 роком:

природнього газу з 324 дол/тис.м3 до 173 дол./тис.м3;

бiтумiнозного вугiлля з 0,16 дол/кг до 0,09 дол./кг;

поліестерів у первинних формах з 1,31 дол.А/кг до 1,01 дол./кг;

фунгіцидів, гербіцидів, інстицидів, родентицидів з 21,8 дол./кг до 17,7 дол./кг;

руди та концентратів марганцевих з 0,18 дол./кг до 0,13 дол./кг.

За даними ДМС, також був відсутній оподатковуваний імпорт товарів по 598 товарних підкатегоріях, які у січні 2019 року забезпечили надходження ПДВ та ввізного мита на суму 476,4 млн грн.

Макроекономічна стабільність та ефективне управління державним боргом дозволили нам досягти успіху як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Україна рекордно знизила вартість запозичень на зовнішньому ринку, здійснивши успішний випуск Єврооблігацій на суму 1,25 млрд євро за ставкою 4,375% та зі строком погашення 10 років. Міністерство фінансів на аукціоні 28 січня 2020 року провело на внутрішньому ринку успішне розміщення державних облігацій з терміном обігу 7 років зі середньозваженою дохідністю 9,79% (востаннє цінні папери з аналогічним терміном обігу випускались більш ніж п’ять років тому за ставкою 15,5%). На цьому ж аукціоні було знижено дохідність і за іншими державними паперами: дохідність 3-місячних паперів склала 10,15% (зменшення на 58 бп), 1-річних – 9,91% (зменшення на 13 бп), 2-річних ОВДП – 9,86% (зменшення на 18 бп). Сукупні запозичення до загального фонду державного бюджету становили у січні 50,8 млрд грн (з яких на внутрішньому ринку 16,9 млрд грн). Погашення державного боргу в гривневому еквіваленті в січні становило 31,6 млрд грн.

У січні було профінансовано видатки відповідно до розпису на підставі відкритих асигнувань. В понеділок буде надано оперативну інформацію про виконання видатків за січень 2020 року.

Міністерством фінансів на підставі оперативних даних за січень буде ініційовано низку заходів відповідного реагування на об’єктивні чинники, які впливають на доходи та видатки державного бюджету для нівелювання негативного впливу поточних факторів протягом року.

Також триває робота головних розпорядників над порядками використання бюджетних коштів та ухваленням паспортів бюджетних програм та розпочато активну роботу над Бюджетною декларацією на 2021-2023 роки.