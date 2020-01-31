П’ять головних моментів нового трудового кодексу

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Кабінет-міністрів України затвердив новий Трудовий кодекс, який регулюватиме відносини роботодавця і найманого працівника. Про п’ять основних моментів Трудового кодексу NNS стало відомо з матеріалу на сайті nv.ua.

1.Чи простіше буде звільнити співробітника?

Так, якщо такі можливості є в трудовому контракті. Проект Трудового кодексу, який знаходиться в парламенті, дає більше свободи роботодавцю, говорить HR-експерт rabota.ua Тетяна Пашкіна. «Багато норм, які не захищають співробітника», — говорить вона. Наприклад, найманий співробітник може втратити роботу в тому випадку, якщо 10 днів не виходить на зв'язок або хворіє понад 150 днів на рік. Звільняти можна буде вагітних до моменту, поки фахівець не піде в декретну відпустку.

Роботодавець буде зобов'язаний укласти з працівником контракт, в якому повинні бути прописані всі нюанси. Вони можуть бути як довгостроковими (на термін до 5 років), так і короткостроковими (до 2 місяців). Текст типового договору уряд не запропонував і у кожної компанії угода може мати свій варіант. Працівник має право вносити в нього правки, але тільки за згодою роботодавця. Компанія отримає право переводити працівника без його згоди на іншу посаду, а при відмові звільняти. Але ця норма повинна бути прописана в контракті.

У Трудовому кодексі передбачений і договір з нефіксованим робочим часом (фріланс). Кількість працівників, які працюють за цими угодами, не може перевищувати 10% від загального числа працівників. Укладати договори можна буде зі студентами та домашнім персоналом, наприклад, нянею.

Строковий договір може розірвати і сам фахівець, але за умови, що роботодавець не виконує умови угоди. Для цього необхідно надати докази.

2.Яка передбачена компенсація при звільненні?

Роботодавець зобов'язаний попередити працівника про майбутнє звільнення. Для тих, хто пропрацював у компанії менше 6 місяців, цей термін складає 15 днів, рік і більше — за 30 днів, 5 років і більше — 60 днів, понад 10 років — 90 днів. Без попередження можна обійтися, але тоді працівник може претендувати на компенсацію. Її розмір — подвійний середньоденний заробіток за кожен день. Наприклад, якщо співробітник працював в компанії два місяці, то при звільненні без попередження йому повинні заплатити за 15 днів за подвійною ставкою.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов каже, що роботодавцям буде невигідно укладати короткострокові договори, за роботу понад 40 годин на тиждень доведеться доплачувати (не менше 120% від зарплати). В Україні спостерігається кадровий голод, нагадує міністр. Він називає проект Кодексу більш орієнтованим на співробітників. Наприклад, за роботу на шкідливих виробництвах передбачена надбавка в розмірі 4%, розплачуватися зі співробітником товарами (зерном, технікою тощо) заборонено, норма про звільнення за прогул, поява на роботі в нетверезому стані виключена.

3.Чи зміниться тривалість відпустки?

Період оплачуваної відпустки не зміниться. Але уряд пропонує збільшити допустиму відпустку за свій рахунок з 15 до 30 днів. Зараз встановлена законом тривалість відпустки становить не менше 24 календарних днів за кожен відпрацьований рік.

4.Що буде з трудовими книжками?

Вони будуть переведені в електронну форму. Працівники, які захочуть залишити собі «паперову книжку», зможуть це зробити.

5.Коли кодекс набуде чинності?

Уряд затвердив проект Трудового кодексу в кінці грудня і вніс його на розгляд парламенту. Нові правила набудуть чинності через півроку після затвердження документа. Потім ще рік діятиме перехідний період, який відводиться для приведення всієї документації в порядок.