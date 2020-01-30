Министр экономики: "надо отменить запрет на вывоз леса из Украины"

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предлагает отменить запрет на вывоз леса из Украины. Об этом NNS стало известно из поста на страничке чиновника в ФБ.

Согласно полученной NNS информации, министр отметил, что для эффективной торговли с ЕС необходимо отменить мораторий на экспорт древесины.

По его словам, сегодня товарооборот со странами ЕС составляет 41,5% от общего торгового оборота Украины. Однако, чтобы торговля была еще эффективнее, нужно своевременно запустить всеобъемлющую зону свободной торговли.

Милованов утверждает, что нужно устранять то, что мешает торговле между Украиной и ЕС. В частности, речь идет о запрете на экспорт леса из Украины.

"Для нас это защитные меры ЕС, которые наносят ущерб нашей экономике", - написал Милованов.

Он также отметил, что необходимо ускорять гармонизацию законодательства Украины с правовой системой ЕС в сферах, где произошли задержки, включая защиту прав интеллектуальной собственности.

"И самое главное, нам нужно осовременить Соглашение об ассоциации с ЕС, учитывая опыт нашего сотрудничества", - подытожил министр.