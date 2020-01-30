В Украине в десятки раз повысят административные штрафы

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Кабмин повысил административные штрафы в десятки раз. Кроме того, в Украине вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте delo.ua.

Согласно полученной NNS информации, Кабинет министров одобрил изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления уровня ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно законопроекту изменениями предусмотрено, что минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн, а максимальный — 8500 грн.

Также значительно повышается штраф за заведомо ложный вызов полиции, скорой помощи или аварийных служб — он составит от 3400 до 10 200 гривен.

Более того, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, что привело к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями.

Данные изменения заработают после принятия законопроекта парламентом.

На данный момент штраф за нарушение требований пожарной безопасности составляет для граждан от 8,5 до 119 гривен, а для должностных лиц — от 34 до 170 гривен.

"Такого наказания было недостаточно, чтобы мотивировать к выполнению правил безопасности. Усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей", — прокомментировал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.