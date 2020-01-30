Чого чекати від курсу гривні найближчим часом: прогноз банкірів

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Найближчим часом курс гривні буде перебувати під тиском через зниження попиту з боку нерезидентів на гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), вважають банкіри. Про це NNS стало відомо з матеріалу на сайті u-news.

“На курсовій динаміці позначається зниження впливу ключового фактора ревальвації гривні в 2019 році – притоку валюти від нерезидентів під купівлю ОВДП”, – сказав директор казначейства банку “Кредит Дніпро” Олег Курінний.

За його оцінкою, в 2020 році, навіть за сприятливих умов, інвестори будуть менше заводити новий капітал в українські держпапери і більше – перевкладатися отримані кошти від їх погашень.

Крім того, додав експерт, закінчення місяця і календарний період відшкодувань ПДВ дозволяють експортерам притримувати валюту на зростаючому тренді, що підсилює девальваційні настрої. При цьому Нацбанк, будучи активним учасником торгів і їх ключовим трендсеттером, вже подавав ринку сигнал про те, що не має наміру підтримувати зміцнення курсу гривні, оскільки такий сценарій є негативним для промвиробництва і реального сектору економіки в цілому, приводячи до втрати частини експортної виручки, падіння прибутковості українського експортного бізнесу і недоотримання доходу в бюджет.

“Всі перераховані фактори, поряд із загальним високим попитом на валюту в умовах зовнішніх катаклізмів і внутрішньої невизначеності, створюють передумови для тренду помірної девальвації гривні в межах 25 грн/$1 в короткостроковій перспективі”, – сказав експерт.

Директор департаменту казначейства Піреус Банку ігор Якобчук також вважає, що найближчим часом курс гривні продовжить знижуватися. “В останні дні курс гривні до девальвації підштовхують великі відшкодування ПДВ і зниження попиту на ОВДП нерезидентами через зниження ставок за ними. Якщо враховувати на цьому тижні великий обсяг погашення і виплати відсотків за ОВДП, то, швидше за все, курс національної валюти збереже тенденцію до ослаблення”, – сказав він.

При цьому Якобчук додав, що останні проведені аукціони з розміщення ОВДП, номінованих у гривні, свідчать про відсутність запасу для подальшого зниження прибутковостей і їх встановлення на рівні близько 10% практично на всій кривій. “Істотне зменшення прибутковостей по відношенню до початку 2019 року і можливі курсові коливання гривні по відношенню до долара на початку 2020 року будуть стримувати попит на ОВДП з боку нерезидентів. Слід очікувати, що обсяги випусків нових ОВДП будуть достатніми для покриття майбутніх погашень і виконання планів із запозичення нових коштів. Обсяги інвестицій нерезидентів в ОВДП, швидше за все, будуть зростати набагато меншими темпами, приплив валюти від нерезидентів не матиме значного впливу на обмінний курс”, – додав він.