"Слуга народу" пропонує втричі збільшити оподаткування зарплат українців

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Високими податками хочуть обкласти величезні «білі» зарплати. Народний депутат України від партії «Слуга народу» Олександр Дубинський зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який передбачає введення прогресивної шкали оподаткування доходів фізосіб, коли розмір ставки буде залежати від розміру зарплати.

Замість фіксованої ставки податку на доходи фізосіб (ПДФО) пропонується ввести такі ставки:

для доходів менших за 10 мінімальних зарплат (47 230 грн) ставка залишиться незмінною – 18%;

для доходів більше 10, але менше 20 мінімальних зарплат (від 47 230 до 94 460 грн) – 36%;

для доходів понад 20 мінімальних зарплат (від 94 460 грн) – 54%.

«За даними Держстату, приблизно 93% українців отримують не більше 20 тисяч гривень на місяць, тому, для більшості нічого не зміниться. Крім того, зміни не торкнуться IT-фахівців, що працюють як ФОП. Але ці зміни можуть вплинути на доходи тих, хто оформлений в штат. Для співробітників, які отримують високі «білі» зарплати, податки зростуть у 2-3 рази», – йдеться в пояснювальній записці.

Дубинський вважає, що прийняття закону може істотно збільшити потік надходжень до бюджету, але, за його словами, основна мета – досягнення соціальної справедливості.

«Зарплати керівників підприємств, особливо в нафтогазовому, залізничному та оборонному секторах, сильно завищені, при цьому з них платять ті ж 18% податку, що і з мінімальних зарплат простих українців. Необхідно перейняти досвід європейських країн, в яких податки на доходи фізосіб досягають 50 %», – вважає Дубинський.