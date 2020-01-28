Покрытие 4G по всей Украине: операторы мобильной связи говорят о повышении тарифов

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Полгода назад мобильные операторы — "Киевстар", "Vodafone Украина", lifecell, "Интертелеком" и государство в лице премьер-министра Алексея Гончарука подписали меморандум о покрытии территории Украины 4G интернетом. Delo.ua в своем материале рассказывают, как это будет и во сколько обойдется.

В конце октября операторы с правительством утвердили совместный план действий, в частности, по реорганизации частотного диапазона 900 Мгц. И, наконец, 15 января 2020-го Кабмин принял решение о расширении диапазона для мобильной связи.

"Украинцы смогут пользоваться Интернетом даже во время полета в самолете! Кроме того, расширение диапазона для мобильной связи — это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких селах и отдаленных регионах", — сообщил премьер Алексей Гончарук.

Логичный вопрос: сколько будет стоить этот технологический прорыв?

По прогнозам "Киевстара", расходы каждого из операторов, участвующих в развитии 4G на частотах 900 МГц, могут составить около 4-5 млрд грн. Это — установка новых базовых станций, затраты, связанные с рефармингом частот, дооборудование базовых станций защитными фильтрами для защиты от радиопомех, создаваемых технологией CDMA.

Для рынка со средней выручкой от одного пользователя (ARPU) меньше 3 долларов — это огромные инвестиции с очень длинным сроком возврата. В 2015 году операторы начали инвестировать в 3G, а уже в 2018 году — и в 4G. И если в большинстве стран было 10-20 лет на запуск и развитие этих двух технологий, возврат инвестиций, то Украина преодолела технологическое отставание всего за 5 лет.

Из-за значительных инвестиций за короткий срок три главных оператора последние несколько лет начали пересматривать тарифные планы, постепенно повышая ARPU.

Немного цифр

В 2019-ом году британские исследователи из Cable.co.uk (сайт, сравнивающий широкополосные сети, ТВ и телефоны) проверили цены на мобильный интернет во всем мире. Согласно представленным цифрам (последнее обновление — за 2018 год, за 2019-й данные пока собираются), Украина находилась на 4 месте по дешевизне: 1 гигабайт здесь обходился, в среднем, в $0,51.

Лидером рейтинга стала Индия с $0,26 за 1 Гб. Вслед за ней идут Кыргызстан ($0,27) и Казахстан ($0,49). Другие наши соседи платят за интернет значительно больше. Польша — $1,32. Румыния — $1,89. Беларусь — $2,36.

Если сравнивать затраты на мобильную связь в целом со средней зарплатой, Украина и тут – один из лидеров по дешевизне. При средней зарплате $436, средний чек на услуги операторов в Украине — $2,9. В Грузии, где средняя зарплата $466, — $3,3. В Молдове со средней зарплатой 440$ — ARPU 4,4$.

На начало 2020-го года связь в Украине все же подорожала. "На сегодня Украина чуть поднялась, но все еще входит в десятку стран с самым дешевым мобильным интернетом в мире. Если в европейских странах ежемесячно абонент тратит в среднем 30-40 евро, американцы — 40-70 долларов, то украинцы — чуть меньше 3 долларов. При этом качество связи и скорость мобильного интернета абсолютно не уступает качеству, которое доступно абонентам ЕС, например", — рассказали в lifecell.

Эксперты также уверены: сочетание цены/качества крайне неплохое, по-прежнему одно из лучших в мире. "Фактический рост расходов за последние годы не превышает 15-20% в год. Средний чек все еще меньше 3 евро", — говорит эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич.

Цена цифровизации

Для нас, клиентов, все это — вершина айсберга. Словно некая фантастическая технология, по Кларку, неотличимая от магии: у вас есть волшебное зеркальце, выполняющее различные пожелания. Но следует понимать, что мобильная связь — это в первую очередь инфраструктура, потому что за каждым новым подключенным абонентом стоит огромный массив инвестиций, который позволяет строить мощные базовые станции, чтобы "дотянуться" к каждому человеку в стране.

"За последние 5 лет Киевстар инвестировал в строительство сетей 3G и 4G, приобретение лицензий, аренду радиочастот — свыше 25 млрд грн. Это позволило нам на сегодня предоставлять доступ к 4G для 74% жителей Украины, а 3G — для 83%", — говорят в компании.

В Vodafone за последние пять лет инвестировали схожую сумму — 25 млрд грн. В компании рассказывают, что на сегодня покрытие 4G доступно более чем 66% украинцев, 3G — более 86%.

Компания lifecell, которая в этом году отмечает 15-летие на рынке, за это время инвестировала около 2 млрд долларов в развитие своей сети, продуктов и сервисов. "Мы заслуженно являемся одним из наибольших стратегических инвесторов в экономику Украины. Только в последние четыре года за частоты для внедрения 3G оператор заплатил в государственный бюджет 3,36 млрд грн, а 4G — 1,7 млрд грн", — рассказали в lifecell.

Что будет дальше

Все операторы строят 4G-сети, чтобы скоростной широкополосный доступ в интернет был, как и обещает власть, у каждого человека в Украине.

"Мы планируем, что до конца 2021 года сможем расширить покрытие сети 4G на 85% населения. Для этого, конечно же, потребуется значительное увеличение инвестиций в сеть. По нашим предварительным подсчетам, каждому оператору необходимо будет инвестировать дополнительно 4-5 млрд грн, чтобы увеличить 4G-покрытие до 90% населения страны", — объясняют в "Киевстар".

Столь высокие цифры не удивляют: задача сложная, страна большая, а небольшие села могут располагаться в достаточно труднодоступных местах, где поставить базовую станцию достаточно трудно. Но работать необходимо, ведь проникновение интернета дает тот самый прирост к ВВП, которого так отчаянно добивается Кабмин.

В Vodafone не скрывают: большие инвестиции в развитии сети скажутся на себестоимости услуг, а, значит, и на тарифах для пользователей.

"Хотя 2020-й год не будет годом внедрения новых технологий, амбициозная задача — обеспечить широкое покрытие в селах и на транспортных магистралях — потребует не меньших инвестиций. Кроме того, операторы должны будут приобрести лицензии на предоставление 4G услуг на частотах до 1 ГГц, — прогнозируют в Vodafone. — Это не может не сказаться на себестоимости услуг мобильной связи. В Украине мобильный интернет — один из самых дешевых в мире. При этом, затраты на разворачивание сетей в разных странах отличаются не существенно. Если мы хотим видеть Украину как страну с повсеместно доступным скоростным интернетом, мы должны обеспечить достаточное количество средств для создания такой сети".

Что будет с ценами на мобильную связь

Вместе с развитием спектра услуг и расширением покрытия неизбежно увеличение среднего чека. Впрочем, если верить Госстату, в 2015 году мы тратили на связь в среднем 3% доходов, а в первом полугодии 2019 ее доля упала до 2,1%.

В процессе подготовки материала Delo.ua провели опрос: как считаете, в Украине дешевая или дорогая мобильная связь? Ответы варьировались от уверенного "копейки" и до "уверен, что не сильно дорого для дохода в 400-500 долларов".

Но если смотреть на ситуацию ретроспективно, проблема в том, что мы слишком поздно начали играть в игру по строительству телеком-инфраструктуры. С одной стороны, Украина сразу смогла использовать новейшее оборудование при разворачивании 3G/4G. С другой — разрыв между сетями третьего и четвертого поколения оказался очень коротким.

"Практически в течении 2 лет операторы развернули 3G покрытие, сравнимое с европейским, и приступили к большой стройке 4G. При этом, в телекоме есть правило изменения технологий не чаще 1 раза в 4 года. Это минимально достаточный срок, который позволяет внедрить технологию и получить от нее коммерческий эффект", — говорят в Vodafone.

При этом качеством услуг преимущественное большинство украинцев довольно. Критическими моментами остается обеспечение доступа на железной дороге и в украинских селах, особенно тех, что поменьше. Но эти проблемы как раз и должны решиться в результате напряженной работы в ближайшие полтора года. Для чего, и это уже очевидно, тарифы будут расти. Частично их уже пересмотрели, частично — будут пересматривать. Но, как говорит Роман Химич, мобильная связь в любом случае будет дорожать теми же темпами.