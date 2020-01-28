Изменились размеры налога и единого социального взноса в 2020 году

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В Украине с начала года выросли прожиточный минимум и минимальная зарплата, в связи с этим будут действовать также новые размеры налога и единого социального взноса для трех групп физических лиц-предпринимателей. «Слово и Дело» разобралось, сколько теперь будут платить ФЛП.

С 1 января минимальная зарплата в Украине выросла на 600 гривен – до 4 тысяч 723 гривен, минимальный прожиточный минимум до 30 июня установлен на уровне 2 тысячи 102 гривны. С учетом того, что размер ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты, с 1 января он вырос до 1 тысячи 39,06 гривен (в прошлом году было 918,06 гривен).

Налогообложение ФЛП первой группы теперь ежемесячно будет составлять 1 тысячу 249,26 гривен (в 2019 году – 1 тысяча 110,16 гривен). Из этой суммы 210,2 гривен составит единый налог, остальное – ЕСВ. Напомним, что у физлиц-предпринимателей этой группы доход за год не должен превышать 300 тысяч гривен, а работать можно только без наемных работников.

ФЛП второй группы (доход не больше 1,5 млн гривен в год, максимум 10 работников) будут платить 1 тысячу 983,66 гривен в месяц. Единый налог для них составит 944,6 гривен, остальное – ЕСВ.

Размер единого налога для физлиц-предпринимателей третьей группы (доход не больше 5 млн гривен) будет зависеть, в частности, от размера дохода. ФЛП, которые платят налог на добавленную стоимость, будут платить по схеме: единый налог (3% от дохода) + НДС (20% от дохода) + ЕСВ. Для тех ФЛП, которые не платят налог на добавленную стоимость, единый налог составит 5% от дохода.