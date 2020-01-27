Ціна законопроєкту: скільки українці платять за кожний ухвалений Верховною радою закон

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«Слово і Діло» підрахувало ціну одного законопроєкту та в яку суму українцям вилився один ухвалений Верховною радою закон у 2019 році.

Основна робота нардепів полягає в законотворчості. Протягом 2019 року до Верховної ради було подано 520 законопроєктів під час VIII скликання та 1 тис. 76 — під час IX скликання. У цілому протягом року в парламенті зареєстрували 1 тис. 596 законодавчих ініціатив.

На утримання Верховної ради минулого року з держбюджету було виділено 1 млрд 970 млн 346 тис. 700 грн. Зокрема, частина цих коштів пішла на здійснення законотворчої діяльності ВРУ, обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення парламенту та висвітлення роботи Ради через ЗМІ, а також фінансування парламентського видання «Голос України», де, власне, друкуються тексти законів.

Якщо видатки на діяльність Ради розділити на кількість законопроєктів, то отримаємо 1 млн 234 тис. 368 грн 30 коп. Саме такою є ціна одного поданого законопроєкту.

Щодо законів, які були ухвалені і підписані президентом у 2019 році, у попередньому скликанні таких було 19, а у поточному скликанні — 134. Отже, за рік Верховна рада ухвалила 153 закони. Якщо кошти, виділені на діяльність Верховної ради, розділити на кількість ухвалених законів, отримаємо ціну одного закону: 12 млн 878 тис. 83 грн.

Відзначається, що крім ухвалення законів, український парламент також визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики; призначає вибори президента України; розглядає та ухвалює або відхиляє програму діяльності Кабінету Міністрів; здійснює контроль за діяльністю уряду; призначає на посади або звільняє керівників СБУ, Генпрокуратури, НБУ, декількох міністрів, ухвалює постанови та здійснює ще багато інших функцій.