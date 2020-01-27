Сколько пенсионерам выплатят за январь: названы точные суммы

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В ПФУ установили уровень средней зарплаты, влияющий на начислении пенсии, которая состоит в 9476 грн 84 коп. Данную информацию сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины на своём официальном аккаунте в Facebook.

Известно, что утвердили среднюю зарплату за ноябрь прошлого года, которая учитывается при начислении пенсионных выплат в соответствии с ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Следует упомянуть, что в январе этого года для населения повысили минимальные пенсионные выплаты до 1638 гривен.

Отталкиваясь от показателей, начала этого года, средний размер пенсионных выплат составил 3082,98 грн.

Сообщается, что очередное повышение пенсионных выплат следует ожидать летом этого года. Минимальная пенсия должна увеличиться на 74 гривны и составит 1712 грн.