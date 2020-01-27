Украинцы получат финансовые паспорта, на которые "упадут" деньги

- 27 січ. 2020
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В скором времени в Украине может появится еще одно нововведение – экономический паспорт для граждан страны. Кто внес законопроект, что изменится для украинцев и для чего нужен такой паспорт, далее в материале.
Так известно, что данный закон в Верховную Раду внес нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Костюк. Проект рассмотрят после 4 февраля на пленарном заседании ВР, точную дату еще не назначили.
Этот документ фактически будет являться финансовым счетом для новорожденного. И до наступления 18-летия на него будут поступать деньги от государства.
При этом идея законопроекта в том, чтобы обеспечить украинскую молодежь стартовым капиталом и уменьшить миграцию молодых людей за границу. То есть деньги будут приходить на счет в течение 18 лет, но использовать их гражданин Украины сможет только после наступления совершеннолетия.
Если закон примут, то личные счета появятся у тех украинцев, которые родились после 1 января 2021 года.
Откуда государство планирует брать деньги?
Авторы документа предлагают привлечь деньги от продажи украинских полезных ископаемых в размере 1%. Средства будут распределяться поровну на счета.
"После совершеннолетия украинец сможет использовать эти деньги как хочет - государство его не будет контролировать", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что подобная система действует в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако, там каждый гражданин получает финансовую помощь с процентов за продажу нефти.
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