В Украине хотят ввести компенсации за просрочки выплат зарплат и пенсий

- 25 січ. 2020
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Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров подаст в ВР проект закона о компенсациях при несвоевременной выплате зарплат и пенсий. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте Хвиля, который ссылается на Telegram премьера.
«Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация: пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание; социальные выплаты; стипендии; заработная плата (денежное обеспечение); сумма индексации денежных доходов граждан», — указано в сообщении главы украинского правительства.
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