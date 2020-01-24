В Украине бухгалтеров обязали «стучать» на клиентов

Завантажте мобільний додаток сайту

Бухгалтеров, оказывающих частные услуги, обязали проверять финансовые операции своих клиентов и сообщать о подозрительных транзакциях в Государственную службу финансового мониторинга. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте Лига.Финансы.

Согласно полученной NNS информации, соответствующую норму содержит закон о противодействии легализации доходов, который вступит в силу в апреле. Об этом рассказала министр финансов Оксана Маркарова.

Ранее финансовые компании в обязательном порядке сообщали в Госфинмониторинг об операциях от 150 000 грн в эквиваленте, а среди оснований для этого было аж 17 признаков. Теперь порог суммы поднят до 400 000 грн, а список признаков сокращен к четырем, говорит Маркарова.

Согласно закону, транзакции могут считаться подозрительными, если: это сложные финансовые операции; необычно большие; проведены необычным способом; операции, которые не имеют очевидной экономической или законной цели.

"Если обычный человек или предприятие из года в год ведут одну и ту же деятельность, осуществляют понятные и предсказуемые транзакции, а банк или бухгалтер понимают эту деятельность, то не надо каждый раз доказывать целесообразность транзакции, даже если она превышает 400 000 грн. Но когда в банк приходит один ФОП с ведомостью и паспортами многих других ФОП и пытается снять наличные, то это подозрительная операция и, вероятно, по ней есть нарушение закона", - пояснила министр.

Теперь бухгалтер, банк или другой субъект финансового мониторинга, который сопровождал такую операцию и не остановил ее, получит высокие штрафы.

Субъект финмониторинга может отказать в проведении операции, если он видит, что по ней есть риски, отметила Маркарова.