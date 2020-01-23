В Україні можна буде отримати безкоштовні консультації з питань неплатоспроможності

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22 січня Асоціація правників України презентувала проєкт «Надання консультацій громадянам вразливих груп населення із питань відновлення платоспроможності». Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті Укрінформ.

Як зазначається, метою проєкту — є надання безкоштовних консультацій людям, які потребують підтримки із питань неплатоспроможності; підвищення поінформованості соціально вразливих категорій про процедури відновлення платоспроможності та про реструктуризацію кредитної заборгованості фізичних осіб; посилення залучення правничої спільноти до надання безкоштовної правничої допомоги соціально вразливим верствам населення; підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань неплатоспроможності фізичних осіб; передача напрацювань в рамках проєкту представникам системи надання безоплатної правової допомоги та юридичним клінікам для врахування при консультуванні населення.

Проєкт реалізовуватиметься Асоціацією правників України за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранту, наданого Проєктом USAID «Трансформація фінансового сектору» (USAID FST).

У рамках проєкту «Надання консультацій громадянам вразливих груп населення із питань відновлення платоспроможності» людям, які потребують підтримки в питаннях неплатоспроможності, надаватимуться безкоштовні поради.

«Про що цей проєкт. Ви знаєте, що 21 жовтня 2019 року набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства, яким запроваджено певну новелу українського законодавства, а саме — вирішення питань неплатоспроможності фізичних осіб», — керівник проєкту, член правління Асоціації правників України, старший партнер АО «Юридична фірма «Аріо» Юліан Хорунжий.

За його словами, передбачені кодексом процедури виявилися достатньо непростими, у зв’язку з чим у Асоціації правників виникла ідея започаткувати проєкт, метою якого було б саме надання консультацій громадянам про те, як вирішити їхні проблемні питання.

Зокрема, Хорунжий повідомив, що в рамках проєкту за допомогою можуть звертатися вразливі верстви населення, надавати документи, які описують ситуацію, в якій опинилися ці громадяни, а фахівці та консультанти проєкту аналізуватимуть документи і дадуть громадянам рекомендації щодо подальших дій у конкретній ситуації.

Окрім того, зауважив Хорунжий, метою проєкту є також «аналіз правозастосування кодексу в частині вирішення питання неплатоспроможності фізичних осіб».

Він наголосив, що відповідні напрацювання будуть узагальнюватися, аналізуватися та передаватися представникам парламенту для врахування у законопроєктній роботі.

«Як ми знаємо, після того, як Кодекс з процедур банкрутства вступив у дію, насправді дуже багато професіоналів та експертів досить сумнівалися, яким чином буде працювати цей інститут. І в принципі у нас на сьогоднішній момент відкрито не так вже і багато проваджень. У той же час ми бачимо перші проблеми, з якими стикаються як люди, так і професіонали, які запроваджують і здійснюють цю процедуру», — зазначила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

За її словами, для Міністерства юстиції важливо зрозуміти та визначити, що необхідно змінити в пропонованому кодексом процесі.

«Ми насправді дуже вдячні за допомогу нашим партнерам, оскільки саме із залученням нашої системи безоплатної правової допомоги це буде зробити якнайлегше. Оскільки кількість наших центрів, які надають безоплатну правову допомогу, і кількість людей, які звертаються до нас по цю юридичну підтримку, дозволяють нам зробити найбільш якісний та широкий моніторинг для того, щоб виявити всі проблемні моменти на фактично всій території Української держави», — сказала Коломієць.

Вона зауважила, що центр БПД підготує спеціалістів, котрі зможуть професійно консультувати людей та допомагати їм на місцях.

«Це насправді дуже важливо, тому що ми прекрасно розуміємо, що ця процедура дуже специфічна. Не кожен адвокат, що вже говорити про юриста, може в ній досконало розбиратися. І тому, власне, впроваджувати та ініціювати поширення інформації про цю процедуру саме через процедуру правової допомоги було фактично неможливо, не надаючи додаткових знань саме нашим спеціалістам», — наголосила заступниця міністра юстиції.

Як повідомив Хорунжий, проєкт діятиме у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі та Львові з січня до грудня 2020 року.

«Ми вже завершили етап відбору консультантів, із ними сьогодні, якщо не помиляюся, будуть підписані відповідні угоди. І ми готові до початку надання таких консультацій», — додав керівник проєкту.

В АПУ зазначили, що сума виділеного гранта на реалізацію проєкту становить 46 тис. доларів.