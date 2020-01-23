У Мінрегіоні повідомили, як хочуть реструктуризувати борги за тепло та воду

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Міністерство розвитку громад та територій України презентувало своє бачення виведення з фінансової кризи підприємств тепло- та водопостачання і водовідведення, а також рішення проблеми щодо боргів населення. Про це NNS дізналися з повідомлення на сайті міністерства.

«Протягом останніх років у житлово-комунальній сфері накопичено низку проблемних питань, у тому числі фінансово-економічного характеру, які потребують законодавчого вирішення», — йдеться в повідомленні.

«На початок опалювального сезону 2019/2020 років обсяг заборгованості підприємств ТКЕ за спожитий природний газ становив 26 млрд гривень, а обсяг штрафних санкцій перед підприємствами газової галузі — 9,8 млрд гривень. Заборгованість підприємств ВКГ за спожиту електричну енергію становила 5,7 млрд грн. Ані держава, ані органи місцевого самоврядування не мають джерел погашення таких боргів», — зазначила Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак.

У свою чергу, борги населення перед підприємствами тепло, -водопостачання та водовідведення становили майже 19 млрд грн (14,8 млрд грн за послуги теплопостачання та 4,1 млрд грн за послуги з водопостачання та водовідведення).

«Тож питання визначення джерела погашення боргів та реструктуризації заборгованості населення треба вирішити на законодавчому рівні. Адже стан справ у галузі є критичним та вимагає невідкладного прийняття комплексу рішень для забезпечення безперебійної роботи підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення, а також отримання споживачами якісних послуг», — каже Альона Бабак.

Тому на даному етапі Мінрегіон підготував зміни до деяких Законів України, які спрямовані, зокрема, на:

продовження терміну реструктуризації кредиторської заборгованості підприємств з 01.01.2016 р. станом на 01.05.2020 р. (згідно з Законом України №1730);

запровадження механізму реструктуризації заборгованості населення за спожиті комунальні послуги та визначення умов щодо такої реструктуризації;

визначення джерел компенсації збитків підприємств галузі, що обумовлено, перш за все, неефективною тарифною політикою попередніх років;

передачу повноважень з регулювання діяльності підприємств тепло-, водопостачання і водовідведення (ліцензування та встановлення тарифів) від НКРЕКП до місцевих органів влади з метою покращення технічної, фінансової та інвестиційної політики підприємств галузі, ефективного управління комунальним майном, а також врахування інтересів споживачів – мешканців відповідних територіальних громад.

У Мінрегіоні вважають, що до передачі повноважень з регулювання діяльності підприємств тепло-, водопостачання і водовідведення від НКРЕКП до місцевих органів влади, спочатку держава має визначити механізми погашення та реструктуризації старих боргів.