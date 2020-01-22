Верховний суд дозволив Коломойському не погашати частину боргу перед НБУ

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Верховним судом відхилено касаційну скаргу Національного банку України на рішення судів попередніх інстанцій щодо стягнення з компанії «Гаджибей» Ігоря Коломойського іпотеки у рахунок погашення кредитів рефінансування, виданих ПриватБанку до його націоналізації і за якими компанія Коломойського стала поручителем.

Про це NNS стало відомо з повідомлення на «Радіо Свобода», як посилається на прес-службу Нацбанку.

У Нацбанку відзначають, що таке рішення Верховного суду порушує права НБУ як кредитора.

«Національний банк наділений правом як списувати кошти з рахунків банків-боржників, так і звертати стягнення на заставлене майно з фінансових та майнових поручителів. Таке право є переважним і безумовним щодо задоволення кредиторських вимог Національного банку за наданими кредитами рефінансування, за якими настав строк погашення», — пояснюють у Нацбанку.

Там нагадують, що сам Верховний суд раніше вже неодноразово підтверджував право Нацбанку стягувати борги за наданими кредитами як із банку-боржника, так і з поручителів.

«Ми не погоджуємося з рішенням Верховного Суду та переконані, що воно суперечить нормам чинного законодавства. Таке рішення створює ризик, коли ексвласники ПриватБанку зможуть уникнути відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань», — повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

У Нацбанку нагадують, що наразі борг ПриватБанку за кредитами рефінансування складає близько 7,6 мільярда гривень. Для погашення цього боргу Нацбанку подав 148 позовів проти поручителів за цими кредитами з метою стягнення цієї заборгованості, яка виникла ще перед націоналізацією банку у 2016 році. НБУ вже виграв 24 позови на стягнення 1,36 мільярда гривень.

Нагадаємо, 21 січня Господарський суд Львівської області стягнув з компанії Коломойського нерухомість на понад 100 мільйонів гривень для погашення боргу за кредитом рефінансування.