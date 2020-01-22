В Україні змінять правила продажу алкоголю

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В Україні будуть змінені правила продажу алкоголю. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці заявив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

Згідно інформації, отриманої NNS , Дубілет анонсував «унікальну розробку» - електронну торгову марку.

Її не можна буде підробити, що принесе до бюджету більше податків і захистить покупців від фальсифікату.

За словами Дубілета, проект, який розробляють з минулої осені, вже майже готовий. Вже відпрацьована його технологічна частина і пройшло обговорення з бізнесом.

«Проблема з акцизними марками в тому, що їх масово підробляють. Зараз в Україні до 50% алкоголю продається «в чорну». Це велика проблема. З одного боку, це загроза здоров'ю українців. З іншого – колосальні збитки для бюджету (5-10 млрд грн на рік) і розсадник корупції», – пояснив Дубілет.

«Електронні акцизні марки дозволять відстежувати продукцію в електронній формі з моменту виробництва до моменту продажу. «Ми будемо наносити на звичайні акцизні марки штрих-код, який зчитується стандартними пристроями. Інформацію про ці штрих-коди не потрібно буде передавати в окрему систему, а лише вносити до касового чеку, як звичайний товар.Ця система не буде вимагати від бізнесу нового обладнання. А державі не потрібно буде створювати окрему IT-систему, а буде достатньо правильно працювати з інформацією, яка передається в касові чеки», – написав Дубілет.

За його словами, система, яка «активує» і «деактивує» акцизні марки, зможе запрацювати достатньо швидко. Також може з'явитися мобільний додаток (або чат-бот в месенджерах), з допомогою яких податківці і звичайні громадяни зможуть сканувати акцизні марки і перевіряти, чи справжні вони. Все це повинно привести до скорочення чорного ринку.