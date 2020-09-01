Акции в супермаркетах АТБ со 2 по 8 сентября

- 01 вер. 2020
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Со 2 по 8 сентября включительно в супермаркетах АТБ будут действовать ряд акций, которые позволят купить многие товары дешевле, чем обычно.
NNS публикует предложения от АТБ в рамках акции «Экономия». Администрация сети супермаркетов напоминает, что акции действуют при условии наличия товара.
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Фракція "Слуга народу" вирішила вигнати нардепа Гео Лероса зі своїх лав. Про це з посиланням на пресслужбу партії передає Українська правда, інформує NNS.
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