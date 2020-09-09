Акции в супермаркетах АТБ с 9 по 15 сентября

09 вер. 2020
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Со 9 по 15 сентября включительно в супермаркетах АТБ будет действовать ряд акций, которые позволят купить многие товары дешевле, чем обычно. 

NNS   публикует предложения от АТБ в рамках акции «Экономия». Администрация сети супермаркетов напоминает, что акции действуют при условии наличия товара.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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