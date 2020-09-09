Акции в супермаркетах АТБ с 9 по 15 сентября

В Україні станом на ранок 8 вересня 2020 року — 140 тисяч 479 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.