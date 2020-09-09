Акции в супермаркетах АТБ с 9 по 15 сентября

- 09 вер. 2020
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Со 9 по 15 сентября включительно в супермаркетах АТБ будет действовать ряд акций, которые позволят купить многие товары дешевле, чем обычно.
NNS публикует предложения от АТБ в рамках акции «Экономия». Администрация сети супермаркетов напоминает, что акции действуют при условии наличия товара.
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В Україні станом на ранок 8 вересня 2020 року — 140 тисяч 479 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
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